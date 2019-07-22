Facebook выплатит $5 млрд за нарушения, допущенные при обработке личных данных пользователей

22 Июль 23:39 2019-07-22T23:51:38+03:00

Ожидается, что о договоренности с компанией Федеральная торговая комиссия объявит уже на этой неделе

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Американская компания Facebook выплатит пять миллиардов долларов за нарушения, допущенные при обработке личной информации пользователей. Ожидается, что о достижении соглашения с владеющей одноименной социальной сетью корпорацией Федеральная торговая комиссия (ФТК) США объявит уже на этой неделе, передает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание отмечает, что ему пока не удалось получить официального подтверждения этой информации ни у представителей финрегулятора, ни со стороны администрации соцсети.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года ФТК начала расследование в связи с громким скандалом, разгоревшимся из-за появившихся в прессе публикаций о передаче данных соцсети Facebook британской компании Cambridge Analytica. Тогда сообщалось, что речь идет о персональных данных порядка 87 миллионов пользователей.

ИСТОЧНИК KP.RU