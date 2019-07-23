2019-07-23T03:07:57+03:00
В мире

Трамп заявил, что США могли бы «выиграть войну» в Афганистане за неделю

Но страна при этом, по словам американского лидера, была бы стерта с лица Земли
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Соединенные Штаты могли бы закончить войну в Афганистане за неделю, но это привело бы к гибели десяти миллионов человек, а сама страна была бы «стерта с лица Земли», заявил президент США Дональд Трамп перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

«У меня есть планы по Афганистану. Если бы я хотел выиграть войну, Афганистан был бы стёрт с лица земли, он бы исчез», - сказал американский лидер.

Он добавил, что не намерен идти по такому пути и надеется урегулировать конфликт дипломатическим путём, рассчитывая при этом на помощь партнёров Америки в регионе – в частности, Пакистана.

«Если бы мы хотели вести войну в Афганистане и выиграть её, я мог бы выиграть её за неделю. Просто я не хочу убивать 10 миллионов человек», - приводит слова главы Белого дома телеканал RT.

Дональд Трамп также отметил, что американские военнослужащие находятся в Афганистане уже 19 лет и, по сути, исполняют там «функции полицейских».

«Это нелепо, и я думаю, что Пакистан поможет нам с этим, потому что мы не хотим оставаться в качестве полицейских», - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, в конце января президент США заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей. Ранее СМИ сообщили, что Трамп собирается вернуть домой из Афганистана около семи тысяч американских солдат. Позже в Белом доме опровергли эту информацию, заявив, что президент такой приказ пока не отдавал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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