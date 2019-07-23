Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время прошедших в Вашингтоне переговоров договорились расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.
В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что собеседники выразили надежду, что «возродят все аспекты двусторонних отношений между своими странами, включая расширение торговых сделок и прочные связи между вооруженными силами».
Кроме того, американский лидер обсудил с пакистанским премьером «угрозу, которую представляет терроризм для региональной стабильности, и пути, как Пакистан может поддержать мирное урегулирование конфликта в Афганистане», передает ТАСС.
Как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп перед встречей с Имраном Ханом заявил, что Соединенные Штаты могли бы закончить войну в Афганистане за неделю, но это привело бы к гибели десяти миллионов человек, а сама страна была бы «стерта с лица Земли».
ИСТОЧНИК KP.RU