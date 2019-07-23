2019-07-23T04:22:32+03:00
Политика

Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами

Кроме того, на встрече в Белом доме трамп и Хан обсудили мирное урегулирование конфликта в Афганистане
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Пакистана Имран Хан (слева) и президент США Дональд Трамп отвечают на вопросы журналистов в Белом домеПремьер-министр Пакистана Имран Хан (слева) и президент США Дональд Трамп отвечают на вопросы журналистов в Белом домеФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Пакистана Имран Хан во время прошедших в Вашингтоне переговоров договорились расширить торговые связи и возродить прочное военное сотрудничество между двумя странами.

В сообщении пресс-службы Белого дома говорится, что собеседники выразили надежду, что «возродят все аспекты двусторонних отношений между своими странами, включая расширение торговых сделок и прочные связи между вооруженными силами».

Кроме того, американский лидер обсудил с пакистанским премьером «угрозу, которую представляет терроризм для региональной стабильности, и пути, как Пакистан может поддержать мирное урегулирование конфликта в Афганистане», передает ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, Дональд Трамп перед встречей с Имраном Ханом заявил, что Соединенные Штаты могли бы закончить войну в Афганистане за неделю, но это привело бы к гибели десяти миллионов человек, а сама страна была бы «стерта с лица Земли».

ИСТОЧНИК KP.RU

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