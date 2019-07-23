Британия сегодня назовет имя нового премьер-министра

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-23T07:44:17+03:00

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В Британии уже сегодня, 23 июля во вторник назовут имя нового премьер-министра Великобритании. Нынешняя глава страны Тереза Мэй покинет свой пост 24 июля. Политик занимала его с 13 июля 2016 года.

Консерваторам в скором времени предстоит выбрать нового лидера из двух оставшихся кандидатов. Один из них евроскептик и экс-мэр Лондона Борис Джонсон. Второй – глава британского Министерства иностранных дел Джереми Хант.

Всего было 13 кандидатов, 11 из них уже выбили. До финала дошли только эти двое. Уже в среду, 24 июля Хант или Джонсон станут новым премьер-министром. Британские букмекеры делают ставку на бывшего мэра Лондона Бориса Джонсон.

Напомним, что Тереза Мэй запомнилась своими танцами и другими неординарными поступками. Об ее отставке стало известно в мае этого года. Однако сроки этого постоянно смещались.

ИСТОЧНИК KP.RU