2019-07-23T08:07:13+03:00
Общество

В Норвегии задержали двух вандалов, осквернивших памятник жертвам Брейвика

Случайный прохожий обнаружил на монументе свастику
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Норвегии задержали двух вандалов, осквернивших памятник жертвам БрейвикаВ Норвегии задержали двух вандалов, осквернивших памятник жертвам БрейвикаФото: REUTERS
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В норвежском городе Тенсберг вандалы нарисовали свастику на памятнике жертвам терактов 22 июля 2011 года, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком. Нанесли оскорбительное изображение в преддверии очередной годовщиной трагических событий. Рисунок на монументе обнаружил случайный прохожий и сообщил об этом в полицию.

Подозреваемых в вандализме уже задержали. Это двое молодых людей, которые живут в Тенсберге.

- Полиция города Тенсберга задержала двух человек в возрасте старше 20 лет, которые являются жителями этого города, они подозреваются в осквернении памятника жертвам трагедии 22 июля, - пишут в своем twiter местная полиция.

Сам памятник представляет собой выбитый в камне человеческий силуэт, также на монументе есть текст. Именно поверх него вандалы и нанесли свастику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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