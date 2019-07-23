Задержанный из-за поломки самолет рейса Анталья-Москва, сообщил о нештатной ситуации после взлета

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-23T10:16:29+03:00

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Пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании Azur Air, который вылетел из Антальи в Москву, сообщил о нештатной ситуации на борту.

Капитан лайнера через десять минут после взлета связался с диспетчерской службой, чтобы доложить о случившемся и заявил о принятии решения вернуться в аэропорт вылета. Как сообщает "Интерфакс", после этого пилоты развернулись над Восточным Средиземным морем чтобы сесть в Турции.

Капитан воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета

Вылет этого рейса неоднократно задерживали. В итоге его отложили примерно на 16 часов. Посадки в самолет ожидали 530 человек. На борт воздушного судна никого не приглашали из-за его поломки. Когда людей все же завели в самолет, из кабины пилотов вышел капитан и заявил, что судно неисправно, самолет никуда не полетит. Люди в гостинце ожидали вылета.

ИСТОЧНИК KP.RU