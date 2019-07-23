2019-07-23T11:07:16+03:00
Политика

Жириновский рассказал, что ждет Украину после Зеленского

Политик уверен, что в итоге Украина и Россия воссоединятся
Мария ИГНАТЬЕВА
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Жириновский рассказал, что ждет Украины после ЗеленскогоЖириновский рассказал, что ждет Украины после ЗеленскогоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о своем видении будущего Украины. Политик уверен, что нынешний президент незалежной Владимир Зеленский спустя два года покинет свой пост, а страну ждет новый «кровавый» майдан.

- Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают. Зеленский может пробыть президентом такой Украины лишь год-два, а потом его сметут. Там тысячи и тысячи вооруженных людей, "заукраинских" националистов, которые уже почувствовали запах крови. Им не нужен мир, они хотят пограбить, поубивать, - написал в соцсети Владимир Жириновский.

Политик также заявил, что в конечном итоге произойдет раздел страны, за которым последует воссоединение с Россией.

Напомним, что Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года. Он набрал больше 70% голосов. Выборы в Верховную Раду прошли в минувшее воскресенье, 22 июля. По итогам обработки 93.57% бюллетеней лидирует партия "Слуга народа" с 43.14% голосов. На втором месте "Оппозиционная платформа - за жизнь": за нее проголосовали 13.06% избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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