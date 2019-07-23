«Спартак» продал Ханни за 8 миллионов евро

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-23T11:34:42+03:00

Полузащитник теперь будет выступать в Катаре

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Московский «Спартак» продолжает распродавать лидеров команды. В летнее трансферное окно из команды ушел капитан Денис Глушаков («Ахмат» ), лучший бомбардир команды Зе Луиш («Порто» ), опытный защитник Сальваторе Боккетти («Верона»), Дмитрий Комбаров («Крылья Советов»).

И вот теперь красно-белые оформили переход алжирского полузащитника Софьяна Ханни, который будет выступать за «Аль-Гарафру». Портал Transfermarkt сообщил, катарский клуб заплатил спартаковцам за 28-летнего футболиста 8 млн евро. Столько же за него отдали красно-белые зимой 2018 года.

А значительного усиления команды не видно. Так что до закрытия трансферного окна «Спартак», который пока находится в разобранном состоянии, может удивить новыми приобретениями.

Напомним, что накануне стало известно, с кем сыграет "Спартак" в Лиге Европы. Ему в соперники достался швейцарский "Тун". Первая игра "красно-белых" в турнире пройдет на выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU