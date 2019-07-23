2019-07-23T11:50:57+03:00
Политика

Россия и Индия договорились об учениях «Индра-2019»

В мероприятии примут участие около 300 российских мотострелков
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В учениях 2019 года будут задействованы около 300 российских военнослужащих одного из мотострелковых подразделений Приморья.В учениях 2019 года будут задействованы около 300 российских военнослужащих одного из мотострелковых подразделений Приморья.Фото: REUTERS
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Пресс-служба Восточного Военного Округа объявила подробности предстоящих учений «Индра-2019». Учения проводятся российско-индийскими группами войск с 2013 года и отрабатывают преимущественно миротворческие и контртеррористические операции.

«На первой планирующей конференции, которая завершилась в городе Уссурийске, представители командования Восточного военного округа и Вооруженных Сил Республики Индия согласовали цели предстоящего совместного военного учения "Индра-2019". Стороны пришли к соглашению, что в ходе учения будут отработаны вопросы подготовки органов военного управления при руководстве разнородными группировками войск при решении совместных задач. Для сухопутной группировки войск спланировано около 8 тактических эпизодов», - сообщила пресс-служба ВВО.

Подобные учения нужны для отработки совместных действий войск, и для тренировки командного состава обеих сторон в руководстве смешанными подразделениями. В учениях 2019 года будут задействованы около 300 российских военнослужащих одного из мотострелковых подразделений Приморья, сообщает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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