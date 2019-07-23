Из-за сбоя Facebook тысячи детей оказались в чатах с незнакомцами

СЕГОДНЯ 12:11 2019-07-23T12:11:21+03:00

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В мессенджере Facebook Messenger Kids из-за сбоя тысячи детей оказались в чатах с незнакомцами. Так как это противоречит базовым правилам безопасности программы и среди пользователей есть пользователи младше 13 лет, компания может понести ответственность за произошедшее.

Особенность детского мессенджера Facebook заключается в необходимости одобрения родителями каждого пользователя с которым ребенок вступает в контакт. Сбой заключался в том, что защита от нежелательных контактов работала только на личные диалоги и действия самого ребенка. Групповые же чаты не были защищены от вступления, поэтому в них можно было попасть без разрешения родителя, просто получив приглашение, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Обнаружив сбой, Facebook стал негласно закрывать подобные групповые чаты и оповещать родителей об этом. Но официальное сообщение о возникшей ситуации соцсеть опубликовала не сразу.

ИСТОЧНИК KP.RU