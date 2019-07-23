2019-07-23T12:17:25+03:00
Политика

Лидер партии "Слуга народа" высказался против амнистии ополченцам Донбасса

Такое заявление в корне противоречит Минским соглашениям
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Дмитрий Разумкин заявил о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять амнистию военнослужащим ДонбассаДмитрий Разумкин заявил о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять амнистию военнослужащим ДонбассаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумкин заявил о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять амнистию военнослужащим Донбасса.

- Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом, - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Сам Владимир Зеленский также неоднократно говорил о невозможности проведения амнистии для военнослужащих Донбасса. Об этом он заявлял еще до вступления на пост президента.

Такие заявления в корне противоречат Минским соглашениям, подписанным в феврале 2015 года. Тогда Киев взял на себя обязательство провести «помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание» граждан. Известно, что сейчас на территории ДНР и ЛНР проживает около 30 тысяч военных, большинство из которых имеют украинские паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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