Лидер партии "Слуга народа" высказался против амнистии ополченцам Донбасса

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-23T12:17:25+03:00

Дмитрий Разумкин заявил о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять амнистию военнослужащим Донбасса Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Изменить размер текста: A A

Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумкин заявил о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не будет предоставлять амнистию военнослужащим Донбасса.

- Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни на Украине, ни за рубежом, - сказал он в эфире телеканала ICTV.

Сам Владимир Зеленский также неоднократно говорил о невозможности проведения амнистии для военнослужащих Донбасса. Об этом он заявлял еще до вступления на пост президента.

Такие заявления в корне противоречат Минским соглашениям, подписанным в феврале 2015 года. Тогда Киев взял на себя обязательство провести «помилование и амнистию путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание» граждан. Известно, что сейчас на территории ДНР и ЛНР проживает около 30 тысяч военных, большинство из которых имеют украинские паспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU