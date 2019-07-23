2019-07-23T12:12:32+03:00
Общество

Российская сборная выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио без ограничений

В этом уверены в Олимпийском комитете страны
Мария ИГНАТЬЕВА
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Российская сборная выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио без ограниченийРоссийская сборная выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио без ограниченийФото: EAST NEWS
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что сборная нашей страны будет выступать на Олимпиаде 2020 года в Токио без каких-либо ограничений. Он уточнил, что все условия, которые были прописаны в решении МОК о статусе российских спортсменов в Пхенчхане, полностью исполнили. Это добавляет уверенности в слова президента комитета.

- Мы будем выступать в Токио под флагом России и со всей национальной атрибутикой. Собственно, в последнее время и руководители МОК, выступая в публичном пространстве, неоднократно подчеркивали, что данная неприятная страница перевернута. Поэтому мы с оптимизмом и воодушевлением готовимся к Токио, - отметил Поздняков в разговоре с "Коммерсантом".

Напомним, что летняя Олимпиада в Токио будет первой для России после затяжного «допингового кризиса», негативно повлиявшего на выступление сборной на двух предыдущих Олимпийских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU

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