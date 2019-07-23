Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-23T12:30:45+03:00

Ранее американский президент сообщил о том, что при таком раскладе исламская республика была бы «стерта с лица земли»

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Кабул попросил у Белого дома разъяснить слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что Вашингтон мог бы «выиграть войну» в Афганистане за неделю. Об этом сообщается на сайте канцелярии афганского лидера.

«Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом Трамп заявил, что Штаты могли бы закончить войну в Афганистане за 7-10 дней, но это привело бы к тому, что исламская республика была бы «стерта с лица Земли». В конце января глава Белого дома заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU