2019-07-23T12:30:45+03:00
В мире

Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане

Ранее американский президент сообщил о том, что при таком раскладе исламская республика была бы «стерта с лица земли»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Президента Соединённых Штатов Дональда ТрампаПрезидента Соединённых Штатов Дональда ТрампаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кабул попросил у Белого дома разъяснить слова президента Соединённых Штатов Дональда Трампа о том, что Вашингтон мог бы «выиграть войну» в Афганистане за неделю. Об этом сообщается на сайте канцелярии афганского лидера.

«Учитывая многогранные отношения между Афганистаном и США, правительство исламской республики Афганистан просит через дипломатические средства и каналы разъяснений в связи с заявлениями президента США на встрече с премьер-министром Пакистана», - говорится в опубликованном сообщении.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, перед началом переговоров с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом Трамп заявил, что Штаты могли бы закончить войну в Афганистане за 7-10 дней, но это привело бы к тому, что исламская республика была бы «стерта с лица Земли». В конце января глава Белого дома заявил, что американские войска покинут Афганистан только если сторонам удастся достичь мирных договоренностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Лидер партии "Слуга народа" высказался против амнистии ополченцам Донбасса
Российская сборная выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио без ограничений
Из-за сбоя Facebook тысячи детей оказались в чатах с незнакомцами
Россия и Индия договорились об учениях «Индра-2019»
«Спартак» продал Ханни за 8 миллионов евро
Эксперты назвали самую распространенную зарплату в России
Жириновский рассказал, что ждет Украину после Зеленского
Минобороны России ответили на обвинения Южной Кореи о нарушении воздушного пространства
Задержанный из-за поломки самолет рейса Анталья-Москва, сообщил о нештатной ситуации после взлета
В работе серой ветки Московского метро произошел сбой
Польша на 80-летие начала Второй мировой войны позвала Германию, но не Россию
Работникам банков хотят запретить пользоваться смартфонами
В Норвегии задержали двух вандалов, осквернивших памятник жертвам Брейвика
Британия сегодня назовет имя нового премьер-министра
Южная Корея заявила о нарушении своего воздушного пространства российскими самолетами
В России могут сузить парковочные места для легковушек
Власти Венесуэлы заявили, что причиной нового блэкаута стала атака «электромагнитного характера»
Ким Чен Ын осмотрел созданную в КНДР новую подводную лодку
Прокуратура Польши: пропавший пятилетний мальчик из России был убит его отцом
Президент США и премьер Пакистана договорились восстановить прочные военные связи между странами