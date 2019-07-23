Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-23T14:07:17+03:00

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Продолжают появляться новые последствия мора пчел в России. Отечественные пчеловоды массово готовят жалобу в Генпрокуратуру. Они требуют возврат Россельхознадзору прав на контроль производства и оборота пестицидов. Также фермеры обратились в Госдуму с предложениями по доработке законов о пчеловодстве и о правилах обращения с агрохимикатами.

Масштабы ущерба, нанесенного отрасли, пока невозможно посчитать даже примерно. Это связано с нежеланием многих пчеловодов официально регистрировать хозяйства в полном объеме, сообщает ФАН.

«Смотрите, какая здесь смета: примерно 10 000 рублей стоит одна семья пчел, а у пчеловода может быть до 1500 семей. Для многих деревень нашего края и соседей это, как говорили, градообразующая профессия, особенно для пенсионеров, которым проще всего поставить улей на 5-20 семей. Многие пчеловоды по своим причинам не регистрируют пасеки или в документах в 10 раз занижают количество пчелосемей. Вообще статистика по пчелам в России неточная, занижена в 2 раза, и это минимум. Поэтому и точных данных по ущербу у нас пока нет». — объяснил проблему председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан.

ИСТОЧНИК KP.RU