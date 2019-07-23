Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-23T14:13:52+03:00

Желающих украсить свое тело татуировкой в России не больше 4%

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Специалисты ВЦИОМ провели исследование, посвященное отношению россиян к татуировкам. Опрос показал, что у большинства людей их нет – 88% опрошенных. А 58% людей нейтрально относятся в тем, кто таким образом украсил свое тело. Поддерживающих таких людей оказалось 15%.

Согласно данным центра, негативно к любителям татуировок относятся 27% респондентов. И почти все опрошенные, 96% не планируют в ближайшие годы украшать свое тело рисунками.

Почти половина, 43% тех, кто участвовал в опросе считают, что наличие татуировок говорят о желании человека выделиться среди других. А 41% считает, что люди просто таким образом следуют моде, 21% видит в этом стремление следовать моде.

Носители татуировок тоже приняли участие в опросе. В среднем у каждого любителя нательных украшений их две. При этом, 27% таких людей, хотели бы в будущем избавиться от татуировок. Самая распространенная причина такой мотивации - чувство стыда и ощущение того, что иметь ее неприлично. Так думают 34% опрошенных.

ИСТОЧНИК KP.RU