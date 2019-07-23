Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском

СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-23T14:01:39+03:00

Премьер-министр поручил определить, сколько палаточных лагерей работает в России, и не допустить трагических случаев

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В сгоревшем детском палаточном лагере под Хабаровском грубо нарушались требования безопасности, в связи с чем необходимо определить, кто дал разрешение на эксплуатацию лагеря. Советующие заявление сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметив, что также необходимо выяснить сколько таких лагерей работает в России, и не допустить подобных трагических случаев.

«Нужно понять, сколько вообще таких лагерей, где в палатках живут, используют обогревательные элементы - это в целом абсолютно недопустимо», - сказал глава кабмина

Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что «если никто не знал о лагере, значит, они плохо исполняют обязанности».

«Смотрю, губернатор Хабаровского края (Сергей) Фургал сказал: "Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный. Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? ... Разберитесь, доложите», - заявил премьер

Напомним, пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. Число погибших при пожаре возросло до четырех детей, еще четверо ребят пострадали. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Директор детского лагеря Максим Кузнецов задержали в качестве подозреваемого по делу о пожаре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721771" frameborder="0"></iframe> Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU