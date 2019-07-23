Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Пассажирский самолет, вылетевший рейсом Осло-Москва утром во вторник, 23 июля, подал сигнал бедствия в небе над Швецией.
Речь идет о лайнере Airbus 321-211 российской компании. Сколько пассажиров находится на борту, и что стало причиной подачи сигнала, пока неизвестно. Согласно данным портала flightradar24, самолет уже развернулся и направился в сторону точки вылета.
Сигнал бедствия был подан в небе над Швецией
Сайт kp.ru писал, что днем ранее лайнер еще одной российской авиакомпании также вынужден был вернуться в аэропорт из-за технической неисправности. Пилот "Боинга-777", следовавшего из Москвы в турецкую Анталию, сообщил об отказе одного двигателя.
В момент инцидента на борту находился 521 пассажир. Данных о пострадавших не поступало. Во "Внуково" авиакомпания "Россия" предоставила туристам резервный самолет.
ИСТОЧНИК KP.RU