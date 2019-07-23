Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-23T15:40:36+03:00

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После пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском глава России МЧС Евгений Зиничев поручил провести проверки детских лагерей и баз отдыха, отметив, что проверки не должны проводиться по формальному признаку.

«Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей», - сказал министр.

Зиничев обратил внимание на то, что в лагере проводились учения по эвакуации. По его словам, при учениях ни могли не заметить целый палаточный городок.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил определить, сколько палаточных лагерей работает в России, и не допустить трагических случаев. Он также отметил, что в сгоревшем детском лагере под Хабаровском грубо нарушались требования безопасности и необходимо определить, кто дал разрешение на его эксплуатацию.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. Число погибших в результате инцидента возросло до четырех детей, еще четверо ребят пострадали. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском. Один из задержан директор детского лагеря в Хабаровском крае Максим Кузнецов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721771" frameborder="0"></iframe> Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU