2019-07-23T15:40:36+03:00
Происшествия

Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае

Евгений Зиничев подчеркнул, что проверки не должны проводиться по формальному признаку [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Министр МЧС России Евгений Зиничев. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.Министр МЧС России Евгений Зиничев. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области.
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После пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском глава России МЧС Евгений Зиничев поручил провести проверки детских лагерей и баз отдыха, отметив, что проверки не должны проводиться по формальному признаку.

«Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей», - сказал министр.

Зиничев обратил внимание на то, что в лагере проводились учения по эвакуации. По его словам, при учениях ни могли не заметить целый палаточный городок.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил определить, сколько палаточных лагерей работает в России, и не допустить трагических случаев. Он также отметил, что в сгоревшем детском лагере под Хабаровском грубо нарушались требования безопасности и необходимо определить, кто дал разрешение на его эксплуатацию.

Пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. Число погибших в результате инцидента возросло до четырех детей, еще четверо ребят пострадали. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском. Один из задержан директор детского лагеря в Хабаровском крае Максим Кузнецов.

Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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