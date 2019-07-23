Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
После пожара в детском палаточном лагере под Хабаровском глава России МЧС Евгений Зиничев поручил провести проверки детских лагерей и баз отдыха, отметив, что проверки не должны проводиться по формальному признаку.
«Органам Госпожнадзора в срочном порядке провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха на соответствие обязательным требованиям пожарной безопасности, а также на предмет нахождения там незарегистрированных палаточных лагерей», - сказал министр.
Зиничев обратил внимание на то, что в лагере проводились учения по эвакуации. По его словам, при учениях ни могли не заметить целый палаточный городок.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил определить, сколько палаточных лагерей работает в России, и не допустить трагических случаев. Он также отметил, что в сгоревшем детском лагере под Хабаровском грубо нарушались требования безопасности и необходимо определить, кто дал разрешение на его эксплуатацию.
Пожар в палаточном лагере вспыхнул в понедельник, 22 июля. Число погибших в результате инцидента возросло до четырех детей, еще четверо ребят пострадали. Из 26 палаток сгорели 20, в момент возгорания в палаточном городке находились 189 детей. Следственный комитет задержал двух человек по уголовному делу о гибели детей под Хабаровском. Один из задержан директор детского лагеря в Хабаровском крае Максим Кузнецов.
Осмотр места пожара в детском лагере в Хабаровском крае.
ИСТОЧНИК KP.RU