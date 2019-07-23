Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-23T15:47:38+03:00

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Глава ЦИК Элла Панфилова прояснила вопрос с несанкционированными митингами в поддержку предложения зарегистрировать всех кандидатов 23 июля в ходе встречи с независимыми кандидатами. Она заявила, что организация и проведение подобного рода акции не может повлиять на решение Центризбиркома. А зарегистрировать всех участников нереально.

«Что касается принятия решения Центральной избирательной комиссии? Эффект от митингов на ее решение - ноль. Мы не политический орган, мы - правоприменительный. Мы обязаны делать и будем это делать - обеспечивать контроль за тем, чтобы действующее законодательство четко исполнялось комиссиями», - отметила Памфилова.

Напомним, для участия в выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Всего в качестве претендентов выдвигались 426 человек. До окружных избирательных комиссий дошли 290, остальные с выборов снялись. 8 сентября 2019 года пройдут выборы депутатов Мосгордумы. Сегодня, 23 июля прошло второе тестирование электронного голосования, которое впервые опробуют на выборах в столичный парламент.

ИСТОЧНИК KP.RU