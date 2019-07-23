Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР
В понедельник, 22 июля, умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн. Он скончался в Пекине на 91-м году жизни.
«Ли Пэн был превосходным членом Коммунистической партии Китая, испытанным и преданным коммунистическим борцом, выдающимся пролетарским революционером», - говориться в официальном некрологе
Как сообщило Центральное телевидение Китая экс-премьер ушел из жизни 22 июля в 23.11 по пекинскому времени.
Вместе с Цзян Цзэминем политик принадлежит к третьему поколению руководителей Коммунистической партии Китая. Кресло премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Пэн занимал с 1988 по 1998 годы. С 1998 по 2003 годы он был председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в понедельник, 22 июля, скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Он умер в возрасте 72 лет, не успев уйти в отставку.
ИСТОЧНИК KP.RU