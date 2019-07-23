2019-07-23T15:47:26+03:00
В мире

Умер Ли Пэн - экс-премьер Госсовета КНР

Ли Пэн умер на 91-м году жизни
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Умер экс-премьер Госсовета КНР Ли ПэнУмер экс-премьер Госсовета КНР Ли ПэнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 22 июля, умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн. Он скончался в Пекине на 91-м году жизни.

«Ли Пэн был превосходным членом Коммунистической партии Китая, испытанным и преданным коммунистическим борцом, выдающимся пролетарским революционером», - говориться в официальном некрологе

Как сообщило Центральное телевидение Китая экс-премьер ушел из жизни 22 июля в 23.11 по пекинскому времени.

Вместе с Цзян Цзэминем политик принадлежит к третьему поколению руководителей Коммунистической партии Китая. Кресло премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Пэн занимал с 1988 по 1998 годы. С 1998 по 2003 годы он был председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в понедельник, 22 июля, скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Он умер в возрасте 72 лет, не успев уйти в отставку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У берегов Италии разбился вертолет с россиянами
В Польше бейсджампер сорвался с высоты 12 метров и выжил
Глава ЦИК: никакие митинги не повлияют на решения ЦИК
Глава МЧС России поручил провести проверки детских лагерей после пожара в Хабаровском крае
Суд продлил арест сестрам Хачатурян
В Госдуме оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Shazam составил рейтинг песен, которые россияне ищут чаще всего
Москвичи требуют от ЦИК отстранить кандидатов с фальшивыми подписями
Умер звезда фильмов о Джеймсе Бонде Дэвид Хедисон
В России принят закон о недобросовестных опекунах
В США придумали самый короткий IQ-тест из трех вопросов
Самолет рейса Осло-Москва подал сигнал бедствия в небе над Швецией
Госдума приняла закон о создании реестра лиц, лишенных родительских прав
Борис Джонсон стал премьер-министром Великобритании
В Госдуме выступили против сокращения размеров мест для парковки
Большинство россиян нейтрально относятся к татуировкам
СК задержал директора лагеря в Хабаровском крае, в котором при пожаре погибло четверо детей
Исследование показало, в какой стране можно заработать на жилье быстрее всего
Пчеловоды готовят жалобы в прокуратуру из-за гибели пчел в России
Медведев: нужно определить, кто разрешил эксплуатацию лагеря под Хабаровском
Стартовала вторая проверка системы электронного голосования
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов в России
В центрах госуслуг Москвы запустили проект «Город великих людей»
В России предложили давать доступ к e-mail только идентифицированным пользователям
Совфед освободил от должности зампрокурора России
Пожар в лагере в Хабаровском крае: Погибло трое детей
Кабул попросил объяснить слова Трампа о возможности за неделю закончить войну в Афганистане