Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания
Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, обвиняемый в создании организованного преступного сообщества, отказался сотрудничать со следствием и давать показания. Об этом сообщил старший следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Степанов.
«Свою вину фигуранты не признали, со следствием не сотрудничают, пояснения о содеянном не дают», - сказал он в Басманном суде Москвы, где во вторник, 23 июля, рассматривают вопрос о продлении срока ареста Абызову и другим фигурантам дела.
СК просит суд продлить срок ареста экс-министру на три месяца до 25 октября. По словам обвинения, на свободе, Абызов и пять его подельников могут продолжить преступные действия.
Напомним, 23 мая, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил на два месяца арест.
Экс-министру и его помощникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU