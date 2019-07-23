Абызов отказался сотрудничать со следствием и давать показания

СЕГОДНЯ 17:45 2019-07-23T17:45:43+03:00

В Басманном суде решается вопрос о продлении срока ареста экс-министра по делам «Открытого правительства» [видео]

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Экс-министр по делам «Открытого правительства» Михаил Абызов, обвиняемый в создании организованного преступного сообщества, отказался сотрудничать со следствием и давать показания. Об этом сообщил старший следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ Сергей Степанов.

«Свою вину фигуранты не признали, со следствием не сотрудничают, пояснения о содеянном не дают», - сказал он в Басманном суде Москвы, где во вторник, 23 июля, рассматривают вопрос о продлении срока ареста Абызову и другим фигурантам дела.

СК просит суд продлить срок ареста экс-министру на три месяца до 25 октября. По словам обвинения, на свободе, Абызов и пять его подельников могут продолжить преступные действия.

Напомним, 23 мая, Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета и продлил на два месяца арест.

Экс-министру и его помощникам были предъявлены обвинения в создании организованного преступного сообщества и выводе за рубеж 4 миллионов рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/699669" frameborder="0"></iframe> Михаил Абызов: из грузчика в министры.Бедный разнорабочий стал самым богатым министром. Но ненадолго. В нашем сюжете всё, что важно знать о карьере Михаила Абызова, арестованного за хищение 4 миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU