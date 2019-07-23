Лишний вес у матерей вызвал рак у детей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-07-23T18:05:09+03:00

В исследовании было задействовано почти два миллиона младенцев

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Ученые из университета общественного здравоохранения в Питтсбурге при поддержке городского онкологического центра Hillman провели исследование и выявили новые факторы риска развития рака у детей.

Исследованию подверглись около 1,8 миллиона младенцев. Рак в последствии был обнаружен у 2352 из них, сообщает сайт argumenti.ru. Важнейшим выводом стало лидирование рака крови (лейкемии) среди заболевших до 14 лет, причем риск был на целых 57% выше для детей, чьи матери обладали избыточным весом. Ученые связывают этот эффект со спецификой женского обмена инсулина, ранее упомянутого в связи с открытиями в области рисков при диабете.

Открытие еще сильнее подчеркивает необходимость контроля веса не только в обычной жизни, но и на стадии планирования беременности. Поддержание отрицательного баланса калорий также положительно сказывается на сердечно-сосудистой и нервной системах, значительно увеличивая продолжительность жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU