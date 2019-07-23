СЕГОДНЯ 18:03 2019-07-23T18:03:14+03:00

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС для пальмового масла Фото: EAST NEWS

Решение принято на фоне заявлений граждан о недопустимости повсеместного использования этого продукта

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Во вторник, 23 июля, Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект об отмене льготных налоговых условий для пальмового масла и повышении НДС на этот продукт до 20%.

Поправка была инициирована лидерами всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который сообщил, что решение было принято после обсуждения обращений граждан о недопустимости повсеместного использования пальмового масла в пище. Спикер нижней палаты парламента пояснил, что пальмовое масло снижает качество продуктов, а иногда и наносит вред здоровью.

Ранее Володин сообщил, что лишение льготного НДС в 10% поставщиков пальмового масла согласовано с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Как писал ранее сайт kp.ru, репутация пальмового масла в России была испорчена производителями, которые использовали его с целью подделки молочных продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU