Главы МИД России и Франции обсудили итоги выборов в Раду

СЕГОДНЯ 18:12 2019-07-23T18:12:07+03:00

В ходе телефонного разговора была подтверждена необходимость соблюдения Минских соглашений

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.

Беседа состоялась во вторник, 23 июля, по инициативе Парижа. Главы внешнеполитических ведомств обсудили предварительные итоги выборов в украинскую Верховную Раду и подтвердили необходимость полного соблюдения Минских договоренностей.

Также дипломаты условились и дальше прикладывать усилия по сохранению иранской ядерной сделки, снижению напряженности в регионе и урегулированию ливийского конфликта. В случае с Триполи речь идет о прекращении кровопролития и перезапуске политического процесса без предварительных условий.

Кроме того, дипломаты обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки, включая график предстоящих контактов, передает МИД РФ.

Сайт kp.ru писал, что, согласно результатам обработки большинства бюллетеней, лидером выборов в Верховную Раду стала партия "Слуга народа". На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", на третьем - "Европейская солидарность". Националисты в парламент не прошли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721393" frameborder="0"></iframe> Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU