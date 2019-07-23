Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби разыграли телеведущего

СЕГОДНЯ 18:51 2019-07-23T18:51:00+03:00

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Сегодня, 23 июля состоялась долгожданная премьера фильма «Однажды в Голливуде». Накануне этого события на съемках вечернего шоу Джимми Киммела Леонардо Ди Каприо, Марго Робби и Брэд Питт решили пошутить и заодно пропиарить грядущий фильм.

Во время записи в кадре внезапно появилась Марго Робби и на вопрос ведущего, может ли он чем-то помочь, невозмутимо ответила, что просто прогуливается, после чего скрылась. Через несколько минут, когда зрители успокоились, то же самое проделал Брэд Питт, сообщает сайт argumenti.ru.

Когда в кадре появился Ди Каприо, публика пришла в восторг и вскочив с мест, разразилась овациями. Актер уже не стал изображать невозмутимую прогулку, а поприветствовал зрителей и пригласил их на премьеру «Однажды в Голливуде».

Ди Каприо, Питт и Робби на премьере Однажды в Голливуде .

ИСТОЧНИК KP.RU