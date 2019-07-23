Борис Джонсон: Британия должна выйти из ЕС к 31 октября

СЕГОДНЯ 18:50 2019-07-23T18:50:26+03:00

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Новоизбранный глава Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство должно выйти из Евросоюза до 31 октября.

Новый глава британского парламента также сообщил, что одним из его приоритетов будет борьба с оппозицией, в особенности с лидером лейбористов Джереми Корбином.

«Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС», - сказал Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов.

Напомни, новый Соединённого Королевства ни раз заявлял о том, что он склоняется сценарию «жесткого» Brexit без соглашения с Брюсселем. Еще в борьбе за пост премьер-министра он заявлял, что обещал, что королевство покинет Евросоюз до 31 октября «в любом случае».

Как писал ранее сайт kp.ru, во вторник, 23 июля, в борьбе за кресло лидера Консервативной партии Джонсон опередил своего соперника Джереми Ханта, набрав 92 153 голоса. Официально пост премьер-министра Великобритании он займет 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU