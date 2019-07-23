2019-07-23T19:50:34+03:00
Политика

Лавров призвал ОБСЕ защитить права русскоговорящих жителей Украины

Положение представителей нацменьшинств в этой стране постоянно ухудшается, заявил глава МИД РФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньера к проблеме нарушения прав русскоязычных жителей Украины и Прибалтики.

По словам дипломата, положение таких граждан постоянно ухудшается, этому способствуют, в частности, скандальные законы "Об образовании" и "О функционировании украинского языка как государственного".

Сайт kp.ru писал, что с недавнего времени все публичные выступления на Украине должны осуществлять исключительно на украинском языке. Для телеканалов и радио введены квоты, а образование ведется по большей части на мове.

Лавров затронул этот вопрос, а также проблемы массового безгражданства в Латвии и Эстонии. Министр подчеркнул важность обеспечения соблюдения всех прав представителей нацменьшинств и подтвердил нацеленность России на конструктивный диалог по этому поводу с ОБСЕ и государствами-участниками. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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