Лавров призвал ОБСЕ защитить права русскоговорящих жителей Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров привлек внимание верховного комиссара ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньера к проблеме нарушения прав русскоязычных жителей Украины и Прибалтики.
По словам дипломата, положение таких граждан постоянно ухудшается, этому способствуют, в частности, скандальные законы "Об образовании" и "О функционировании украинского языка как государственного".
Сайт kp.ru писал, что с недавнего времени все публичные выступления на Украине должны осуществлять исключительно на украинском языке. Для телеканалов и радио введены квоты, а образование ведется по большей части на мове.
Лавров затронул этот вопрос, а также проблемы массового безгражданства в Латвии и Эстонии. Министр подчеркнул важность обеспечения соблюдения всех прав представителей нацменьшинств и подтвердил нацеленность России на конструктивный диалог по этому поводу с ОБСЕ и государствами-участниками. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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