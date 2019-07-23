2019-07-23T20:07:35+03:00
Политика

Киевский суд признал незаконной попытку властей переименовать УПЦ

Апелляция Министерства культуры Украины по данному дела отклонена
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Суд в Киеве признал незаконной попытку Верховной рады переименовать УПЦСуд в Киеве признал незаконной попытку Верховной рады переименовать УПЦФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шестой апелляционный суд Киева отказал Министерству культуры в удовлетворении жалобы по делу о переименовании Украинской православной церкви. Решение Окружного административного суда о приостановке принудительной смены названия остается в силе.

Напомним, что в декабре прошлого года Верховная Рада обязала УПЦ официально прописать свою принадлежность к Московскому патриархату. В самой церкви это расценили как неоправданное вмешательство государства в деятельность религиозного учреждения и обжаловали принятие закона в Конституционном суде.

Сайт kp.ru писал, что 23 марте было открыто производство по соответствующему иску, а спустя месяц суд остановил процесс принудительного переименования.

YouTube-канал "Первый казацкий" сообщает, что Минкульт пытался обжаловать этот вердикт, но безуспешно. Киевский суд встал на стороны Украинской православной церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU

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