Лидер партии Зеленского рассказал о будущем русского языка в Донбассе

СЕГОДНЯ 20:23 2019-07-23T20:23:16+03:00

Дмитрий Разумков допускает более широкое использование такой речи в отдельных регионах Украины

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Лидер партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает возможным ведение диалога о более широком использовании русского языка в Донбассе. Речь идет о признании его региональным языком, что будет соответствовать Европейской хартии и Конституции страны.

"Единственные красные линии, которые были начерчены и озвучены президентом, это то, что единственным государственным языком в нашей стране является украинский язык. Это мы не обсуждаем", - сказал политик в интервью "РБК-Украина".

Сайт kp.ru писал, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил проблемы русскоязычного населения Украины с верховным комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Занньером. Глава ведомства указал на то, что положение таких граждан постоянно ухудшается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU