Росстат назвал причину аномального притока мигрантов в Россию
Министерство внутренних дел России стало направлять в Росстат более полные данные о миграции, именно с этим связан аномальный рост притока приезжих в начале 2019 года. Такое заявление сделали в статистическом ведомстве.
Сайт kp.ru писал, что с января по апрель в Россию официально въехали 98 тысяч человек, тогда как за аналогичный период 2018-го таких было всего 57,1 тыс. Наиболее частые "посетители" - армяне и украинцы.
"Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", - заявили в Росстате.
В ведомстве пояснили, что прирост во многом произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в России. Ожидается, что большая их часть покинет страну к концу 2019 — началу 2020 года, передает РБК.
ИСТОЧНИК KP.RU