Росстат назвал причину аномального притока мигрантов в Россию

СЕГОДНЯ 21:12 2019-07-23T21:12:02+03:00

За первые четыре месяца 2019 года в страну въехали 98 тысяч человек

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Министерство внутренних дел России стало направлять в Росстат более полные данные о миграции, именно с этим связан аномальный рост притока приезжих в начале 2019 года. Такое заявление сделали в статистическом ведомстве.

Сайт kp.ru писал, что с января по апрель в Россию официально въехали 98 тысяч человек, тогда как за аналогичный период 2018-го таких было всего 57,1 тыс. Наиболее частые "посетители" - армяне и украинцы.

"Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным. Никаких изменений в методологии за данный период не произошло", - заявили в Росстате.

В ведомстве пояснили, что прирост во многом произошел за счет тех, кто получил временную регистрацию в России. Ожидается, что большая их часть покинет страну к концу 2019 — началу 2020 года, передает РБК.

ИСТОЧНИК KP.RU