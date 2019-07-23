2019-07-23T23:28:27+03:00
Политика

Госдеп США ввел санкции против граждан Нигерии, виноватых в «подрыве демократии»

Этим нигерийцам запретили въезд на территорию Соединенных Штатов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Соединенные Штаты ввели визовые санкции против нескольких граждан Нигерии, которых Вашингтон считает виновными в «подрыве демократии» в их стране. Об этом во вторник, 23 июля, сообщила пресс-служба американского госдепартамента.

В пресс-релизе внешнеполитического ведомства говорится, что госсекретарь Майкл Помпео «вводит визовые ограничения для нигерийцев, которые, как мы считаем, ответственны или причастны к подрыву демократии в Нигерии».

«Эти лица действовали безнаказанно за счет нигерийского народа и подрывали демократические принципы и права человека», - поясняют в госдепе.

Конкретные имена людей, которым запретили въезд на территорию Штатов, в заявлении не называются. Не уточняется также, каким образом они «подрывали демократию» в своей стране.

Однако отмечается, что решение госсекретаря США «касается определенных лиц и не направлено против нигерийского народа» или властей страны. Напротив, «отражает приверженность госдепартамента работе с правительством Нигерии в целях реализации его обязательства положить конец коррупции, а также укреплять демократию, подотчетность и уважение прав человека», передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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