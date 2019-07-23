Спикер Госдумы: Власти Грузии должны публично извиниться перед Россией

23 Июль 23:48 2019-07-24T00:03:10+03:00

Володин заявил о недопустимости подобного отношения к россиянам и русофобской риторики

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Такое негативное отношение к России, какое в последнее время демонстрируют власти Грузии, недопустимо, и грузинские власти во главе с президентом Саломе Зурабишвили должны публично извиниться перед россиянами, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если публично нахамили, так публично надо и отвечать», - сказал он.

Спикер Госдумы в интервью каналу «Россия-24» напомнил о событиях, с которых начались беспорядки в Тбилиси, когда российский депутат Сергей Гаврилов, возглавляющий Межпарламентскую ассамблею православия (МАП) «занял место» председателя грузинского парламента.

«Это, поверьте, не их инициатива, это решение грузинского парламента – принимающей стороны, и нашему коллеге предложили вести заседание Межпарламентской ассамблеи, находясь в кресле председателя парламента Грузии», - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он отметил, что доля участия России в товарообороте Грузии, в ее туристической индустрии, - это порядка 20% ВВП республики, и «этот фактор нужно также учитывать при формировании риторики или конкретных действий в отношении нашей страны».

«И вот такое отношение, конечно, недопустимо. Конечно, нельзя, чтобы так строились отношения страны, которая, кроме добра, от России ничего не получила», - констатировал Володин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 20 июня в Грузии вспыхнули массовые народные волнения и протесты, направленные, в первую очередь, против россиян. Поводом для беспорядков и столкновений толпы с полицией стало то, что один из членов российской делегации сел на место спикера грузинского парламента во время визита в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в связи с возникшей угрозой для жизни и здоровья наших соотечественников с 8 июля ввел временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.

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ИСТОЧНИК KP.RU