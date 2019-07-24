В России начался прием заявлений о голосовании по месту пребывания
В среду, 24 июля, в России начался прием заявлений от граждан, которые в Единый день голосования 8 сентября 2019 года хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке. Времени предостаточно: подать документы можно до 4 сентября.
Как уточнил член Центризбиркома Евгений Шевченко, прикрепиться к участку по месту фактического пребывания можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг.
«Механизм «Мобильный избиратель» будет применен на выборах высших должностных лиц в 16 регионах, на основных выборах депутатов законодательных собраний субъектов РФ и на дополнительных выборах депутатов Госдумы», - пояснил он в беседе с ТАСС.
Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 24 июля в столице начнут принимать заявки от желающих участвовать в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую Думу.
ИСТОЧНИК KP.RU