В России начался прием заявлений о голосовании по месту пребывания

СЕГОДНЯ 01:36 2019-07-24T01:36:01+03:00

Желающие заполнить свой бюллетень в Единый день голосования на избирательном участке не по месту регистрации могут подать заявление с 24 июля до 4 сентября

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В среду, 24 июля, в России начался прием заявлений от граждан, которые в Единый день голосования 8 сентября 2019 года хотят проголосовать не по месту регистрации, а на более удобном для них избирательном участке. Времени предостаточно: подать документы можно до 4 сентября.

Как уточнил член Центризбиркома Евгений Шевченко, прикрепиться к участку по месту фактического пребывания можно будет в любом территориальном избиркоме (ТИК), многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или на едином портале госуслуг.

«Механизм «Мобильный избиратель» будет применен на выборах высших должностных лиц в 16 регионах, на основных выборах депутатов законодательных собраний субъектов РФ и на дополнительных выборах депутатов Госдумы», - пояснил он в беседе с ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что 24 июля в столице начнут принимать заявки от желающих участвовать в электронном голосовании на выборах в Московскую городскую Думу.

ИСТОЧНИК KP.RU