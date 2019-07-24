2019-07-24T02:39:10+03:00
Политика

Сирийские СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля

По данным журналистов, авиаудару подверглась провинция Дераа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Сирийские СМИ утверждают, что удар был нанесен авиацией ИзраиляСирийские СМИ утверждают, что удар был нанесен авиацией ИзраиляФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на среду, 24 июля, сирийские СМИ сообщили об очередной воздушной атаке со стороны авиации Израиля. По данным журналистов, авиаудару подверглась провинция Дераа, расположенная на юге страны.

«Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа», - передает Государственное телевидение Сирии.

Со своей стороны, информационное агентство SANA отмечает, что «израильской атакой причинен только материальный ущерб», никто не погиб и не пострадал. Подробности произошедшего пока не приводятся.

Стоит отметить, что известия о ночных воздушных атаках по сирийской территории – не редкость, и местные СМИ всегда утверждают, что удар нанесен авиацией Израиля, причем зачастую небезосновательно. Например, как писал сайт kp.ru, в начале июня, когда сирийские ПВО сбили несколько ракет на южных окраинах Дамаска, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МВД Украины отправило в Донецкую область вертолет со спецназом
В России начался прием заявлений о голосовании по месту пребывания
Северокорейские пограничники задержали российское судно
Трамп: Страны ЕС «обдирают США в торговле больше, чем Китай»
Спикер Госдумы: Власти Грузии должны публично извиниться перед Россией
Госдеп США ввел санкции против граждан Нигерии, виноватых в «подрыве демократии»
Кличко вызвали на допрос по делу о земельных махинациях
Валуев о смерти Дадашева: "Дело не в силе соперника, а в количестве пропущенных ударов"
Сенат США утвердил Марка Эспера на пост главы Пентагона
Россия представила Концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе
Суд оставил Абызова под арестом до 25 октября
Росстат назвал причину аномального притока мигрантов в Россию
Посольство РФ в США готово помочь с возвращением тела Дадашева на родину