Сирийские СМИ сообщили о воздушной атаке Израиля

СЕГОДНЯ 02:26 2019-07-24T02:39:10+03:00

Сирийские СМИ утверждают, что удар был нанесен авиацией Израиля Фото: REUTERS

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В ночь на среду, 24 июля, сирийские СМИ сообщили об очередной воздушной атаке со стороны авиации Израиля. По данным журналистов, авиаудару подверглась провинция Дераа, расположенная на юге страны.

«Поступают сообщения об израильской агрессии в районе Телл аль-Харра в южной провинции Дераа», - передает Государственное телевидение Сирии.

Со своей стороны, информационное агентство SANA отмечает, что «израильской атакой причинен только материальный ущерб», никто не погиб и не пострадал. Подробности произошедшего пока не приводятся.

Стоит отметить, что известия о ночных воздушных атаках по сирийской территории – не редкость, и местные СМИ всегда утверждают, что удар нанесен авиацией Израиля, причем зачастую небезосновательно. Например, как писал сайт kp.ru, в начале июня, когда сирийские ПВО сбили несколько ракет на южных окраинах Дамаска, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU