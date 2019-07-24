Марк Эспер официально возглавил Пентагон

СЕГОДНЯ 04:59 2019-07-24T05:22:52+03:00

Трамп поздравил его с вступлением в должность министра обороны США

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23 июля Марк Эспер в присутствии президента США Дональда Трампа принёс присягу и официально вступил в должность министра обороны страны, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Нет более квалифицированного руководителя министерства обороны, чем Марк Эспер», - заявил американский лидер, поздравив нового главу Пентагона с назначением.

Он напомнил, что Эспер отдал армии 21 год своей жизни, что участвовал в боевых действиях во время войны в Персидском заливе, «продвигал национальную безопасность США» и «играл важную роль в обучении и оснащении наших вооруженных сил» в качестве министра армии.

«Никто не справится с этой работой лучше, и никто не любит ее больше, чем Марк. Я уверен, что он будет выдающимся министром обороны», - добавил Трамп.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп сообщил, что врио шефа Пентагона Патрик Шанахан «сделал выбор в пользу семьи» и решил уйти в отставку, а исполнять обязанности руководителя американского военного ведомства будет командующий сухопутными войсками Марк Эспер, который, по словам президента, «отлично справится» с этой работой.

ИСТОЧНИК KP.RU