СЕГОДНЯ 10:30 2019-07-24T10:35:44+03:00

В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов. Фото: скрин с видео

Российских граждан среди раненных в аварии с автобусом нет [видео]

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Дорожно-транспортное происшествие произошло с автобусом с туристами из России, Польши и Норвегии в турецкой провинции Анталья. Как сообщило в среду агентство Anadolu пострадали 25 человек.

Отмечается, что авария произошла в 18:00 в районе Кемера. Автобус по неустановленной причине вышел из-под контроля, свернул в частокол и перевернулся. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.

Как уточнил представитель российского генконсульства в Анталье, россияне в ДТП не пострадали. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь только граждане Польши и Норвегии.

«Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Турции на трассе Анкара - Аксарай произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате шесть человек погибли.

Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталии.

ИСТОЧНИК KP.RU