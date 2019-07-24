2019-07-24T10:35:44+03:00
Общество

В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов

Российских граждан среди раненных в аварии с автобусом нет [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
В Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов. Фото: скрин с видеоВ Турции в ДТП с автобусом пострадали 25 туристов. Фото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие произошло с автобусом с туристами из России, Польши и Норвегии в турецкой провинции Анталья. Как сообщило в среду агентство Anadolu пострадали 25 человек.

Отмечается, что авария произошла в 18:00 в районе Кемера. Автобус по неустановленной причине вышел из-под контроля, свернул в частокол и перевернулся. Большинство пострадавших получили травмы от разбитых стекол, помощь им была оказана амбулаторно.

Как уточнил представитель российского генконсульства в Анталье, россияне в ДТП не пострадали. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь только граждане Польши и Норвегии.

«Подтверждаем ДТП. По информации полиции и управлению по культуре и туризму Антальи, среди пострадавших российских граждан нет. Туристы были из Польши и Норвегии", - цитирует его РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Турции на трассе Анкара - Аксарай произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В результате шесть человек погибли.

Более 20 туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК: сотрудника МЧС задержали по делу о пожаре в детском лагере
Минпросвещения попросит МЧС разработать требования безопасности к палаточным лагерям
Возможную причину пожара в детском лагере в Хабаровске уточнили власти
Главу МВД Латвии раскритиковали за посещение концерта Лепса
Украина поставила системы радиационного контроля на границе с Россией
В Госдуме предложили отменить информационное согласие на вмешательство при приезде скорой
Специалисты установили, что импортная водка крепче российской
Росприроднадзор предупредил об угрозе «экологического Чернобыля» из-за завода на Ангаре
Госдума предложила сделать курилки в аэропортах платными
Погода в Москве на 24 июля 2019 года: дождь и до 23 градусов тепла
Лавров прибыл на Кубу с официальным визитом
В Минобороны Китая прокомментировали инцидент с Южной Кореей над Японским морем
Жертвами теракта в Пакистане стали два человека, 16 пострадали