Онлайн-отбор в Академию «Зенита» завершен

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-24T10:59:13+03:00

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«Большой фестиваль футбола» завершил свои «гастроли», которые проходили с 1 июня по 13 июля в нескольких российских городах. Организаторы уникального проекта, направленного на развитие детско-юношеского футбола, побывали во Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перси, Нижнем Новгороде и Волгограде, где отбирали лучших молодых спортсменов. В итоге только шесть человек из этих городов получили уникальный шанс пройти тренировочные сборы в «Газпром»-Академию «Зенита» с 29 июля по 11 августа 2019 года.

- Победителей ждет полное организационное сопровождение, спортивная, образовательная и культурная программа, - рассказали в Академии.

Помимо отборов в ходе самого фестиваля, ФК «Зенит» и Газпромбанк дали шанс всем футболистам России в возрасте от 8 до 12 лет попробовать свои силы в онлайн-отборе. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и выложить в одну из социальных сетей видеоролик с упражнениями. Тренеры рассматривали все заявки и выбрали тройку лучших: Амир Рустамов (Нижнекамск), Даниил Боданин (Пермь), Егор Ложкин (Великий Новгород). Ребята также отправятся в Санкт-Петербург на две недели и будут тренироваться под руководством профессиональных тренеров Академии, получат напутствия от игроков основного состава ФК «Зенит» на мастер-классах, посетят матч «Зенит» - «Краснодар» и увидят всю «Газпром Арену». Перелет, проживание и вся культурно-образовательная программы будут оплачены Газпромбанком.

ИСТОЧНИК KP.RU