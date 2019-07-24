Электронные паспорта оборудуют чипом, защищенным от взлома

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-24T12:33:46+03:00

Бумажные паспорта россияне заменят на электронные к 2023 году. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Технология будет не только безопасной, но и позволит хранить вдвое больше информации

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Электронные паспорта россиян планируют снабдить чипом нового поколения. Система будет не только надежно защищена от взлома, но и сможет хранить в два раза больше информации.

Применяться в чипе будут отечественные шифровальные алгоритмы. Микросхема универсальна, ее можно применять и для других электронных документов, объясняют производители, например, в водительских правах.

Применяемые сегодня на загранпаспортах чипы могут хранить 72 килобайта информации, новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.

- Увеличенный объем памяти удалось получить благодаря специально разработанной новой энергонезависимой ячейки, — рассказал газете «Известия» главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов. — Размер чипа и его защищенность остались на прежнем уровне, а объем данных увеличился.

Планируется, что бумажные паспорта россияне заменят на электронные к 2023 году. О том, какая информация будет храниться в чипе, в правительстве пока не определились, но обещают сделать это в ближайшее время.

Ранее kp.ru писал, что бордовые книжечки с золотым двуглавым орлом скоро уйдут в прошлое. В июле 2020 года начнется работа по внедрению электронных паспортов. Больше того, бумажные документы перестанут печатать и выдавать в 2022.

Идею перевести россиян на электронные «корочки» чиновники вынашивают давно: соответствующую концепцию утвердили еще шесть лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU