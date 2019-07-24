Электронные паспорта оборудуют чипом, защищенным от взлома
Электронные паспорта россиян планируют снабдить чипом нового поколения. Система будет не только надежно защищена от взлома, но и сможет хранить в два раза больше информации.
Применяться в чипе будут отечественные шифровальные алгоритмы. Микросхема универсальна, ее можно применять и для других электронных документов, объясняют производители, например, в водительских правах.
Применяемые сегодня на загранпаспортах чипы могут хранить 72 килобайта информации, новый чип позволяет загрузить до 144 килобайт данных.
- Увеличенный объем памяти удалось получить благодаря специально разработанной новой энергонезависимой ячейки, — рассказал газете «Известия» главный конструктор НИИМЭ Александр Кравцов. — Размер чипа и его защищенность остались на прежнем уровне, а объем данных увеличился.
Планируется, что бумажные паспорта россияне заменят на электронные к 2023 году. О том, какая информация будет храниться в чипе, в правительстве пока не определились, но обещают сделать это в ближайшее время.
Ранее kp.ru писал, что бордовые книжечки с золотым двуглавым орлом скоро уйдут в прошлое. В июле 2020 года начнется работа по внедрению электронных паспортов. Больше того, бумажные документы перестанут печатать и выдавать в 2022.
Идею перевести россиян на электронные «корочки» чиновники вынашивают давно: соответствующую концепцию утвердили еще шесть лет назад.
ИСТОЧНИК KP.RU