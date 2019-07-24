В Омске парочка нудистов парализовала работу на стройке

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-24T12:43:53+03:00

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Пока жители Москвы и соседних регионов скучают по жаркому, солнечному лету - в Омске местные жители решили принять солнечные ванны прямо во дворе частного участка на улице Герцена в Омске. Женщина в компании мужчины устроила смелую «пляжную вечеринку». Как видно на видео, которое было предоставлено «КП» очевидцами, полностью обнажившись, они распластались на земле.

Внезапное зрелище полностью парализовало расположенную рядом стройку.

Ранее сайт kp.ru писал, что некоторые СМИ со ссылкой не абы на что, а на Главное Управление МВД по Петербургу и Ленобласти выступили с заявлением, что якобы жителям и гостям Северной столицы разрешили ходить по городу нагишом. Сразу же общественность раскололась на три лагеря. Одних подобные откровения возмутили до глубины души, других оставили в недоумении, ну а третьих – самым искренним образом осчастливили. «Комсомолка» выясняла, как же все обстоит в действительности.

Как пояснил адвокат Андрей Тындик, появление в общественном месте нагишом можно классифицировать как мелкое хулиганство, которое влечет за собой административное наказание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722002" frameborder="0"></iframe> Нудисты в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU