Минфин предложил повысить таможенный сбор на товары из-за рубежа

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-24T12:56:54+03:00

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Министерство финансов выступило с инициативой со следующего года вдвое увеличить таможенный сбор при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования. Такое предложение следует из текста проекта постановления правительства, опубликованного на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сумма сбора составит 500 рублей. Исключения составляют автомобили, водные и воздушные суда для личного пользования, для которых установлены отдельные ставки сборов. Предусматривается, что документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сайт kp.ru писал, что с нового года в России начнут действовать новые правила на получение посылок из иностранных магазинов. Будет сокращен лимит беспошлинного ввоза в 1000 евро до 500 евро. При этом ограничения по весу менять не будут. В месяц человек может получить товаров, общий вес которых не превышает 31 килограмм, если посылки весят больше, то придется платить пошлину.

ИСТОЧНИК KP.RU