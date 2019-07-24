Россия передает Китаю второй полковой комплект С-400
Россия начала поставку Китаю морским транспортом второго полкового комплекта российских зенитно-ракетных систем С-400, доставка всего полка предполагается задействовать не менее трех судов.
«Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике», - передает ТАСС слова военно-дипломатического источника, который отметил, что поставки российских ЗРС начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока, как и в случае с Турцией.
Напомним, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Первый этап поставок компонентов зенитно-ракетных систем завершится к концу недели. Он также отметил, что желающих приобрести российскую ЗРС не убавилось, несмотря на постоянное давление Вашингтона.
Зенитный ракетный комплекс С-400 в действии.
ИСТОЧНИК KP.RU