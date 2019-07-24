Россия передает Китаю второй полковой комплект С-400

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-24T13:50:01+03:00

Как и в случае с Турцией, поставки российских ЗРС начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока [видео]

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Россия начала поставку Китаю морским транспортом второго полкового комплекта российских зенитно-ракетных систем С-400, доставка всего полка предполагается задействовать не менее трех судов.

«Транспортное судно с первой партией техники из состава второго полкового комплекта С-400 для Китая вышло в море из порта Усть-Луга на Балтике», - передает ТАСС слова военно-дипломатического источника, который отметил, что поставки российских ЗРС начались на несколько месяцев раньше установленного контрактом срока, как и в случае с Турцией.

Напомним, ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев сообщил, что Первый этап поставок компонентов зенитно-ракетных систем завершится к концу недели. Он также отметил, что желающих приобрести российскую ЗРС не убавилось, несмотря на постоянное давление Вашингтона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719819" frameborder="0"></iframe> Зенитный ракетный комплекс С-400 в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU