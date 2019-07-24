2019-07-24T13:53:32+03:00
Общество

Госдума приняла закон о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукцию

Такая мера поможет отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов
Марина ВЕНЦОВА
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Госдума приняла закон о снижении о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукциюГосдума приняла закон о снижении о снижении до 10% НДС на плодово-ягодную продукциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Закон о снижении ставки НДС для плодово-ягодной продукции до 10% принят в третьем, окончательно чтении, на заседании Государственной Думы в среду, 24 июля. Инициаторами внесения изменений в Налоговый кодекс России стали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Закон включает в перечень продовольственных товаров, налогообложение реализации которых производится по налоговой ставке 10%, фрукты и ягоды (в том числе виноград), пишет ТАСС.

Как отмечается в тексте пояснительной записки, установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям увеличить объемы оборотных средств.

Кроме того, такая меры также позволит направить дополнительные затраты на закладку новых садов. Отмечается, что средства могут быть использованы на обеспечение технологий для наращивания объемов производства продукции садоводства и виноградарств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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