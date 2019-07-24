Праздник калорий: более 30 ресторанов примут участие в Дне гамбургера

СЕГОДНЯ 13:54 2019-07-24T14:00:40+03:00

Организаторы праздника обещают, что здесь можно будет попробовать бургеры на любой вкус Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Парк Горького решил отметить Международный день гамбургера музыкально-гастрономическим фестивалем «Бургер фест», который пройдет на Пушкинской набережной 27 июля 2019 года.

Организаторы праздника обещают, что здесь можно будет попробовать бургеры на любой вкус: с мраморной говядиной, с креветками, со свиными и говяжьими котлетами, мексиканские с маринованной курицей и соусом сальса, а также бургеры на основе паровых корейских булочек с экзотическими начинками. Всего на площадке фестиваля будет работать 30 ресторанных шале таких как «Фарш», «Steak it Easy», «Black Star Burger», «Себби бургер», «Burger Heroes», «Бочка», «Куршевель», «Zinger Grill» и 10 фуд-траков, где свою продукцию посетителям предложат «Burger King», «Тако бой», «BB&Burgers», «Бургерс Дэй», «Праймбиф», «Лофт BBQ», «Chiс’N'Go».

Гастрономическая программа будет длиться с 11.00 до 22.00. Концертная программа на сцене площадки пройдет с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Отметим, что в прошлые выходные с таким же большим размахом здесь же провели Битву тортов, которая была приурочена в Международному дню Торта. Принять участие в сладких боях смог любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU