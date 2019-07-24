Суд увеличил Ярмольнику сумму выплаты в пользу Федеральной службы охраны

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-24T14:08:04+03:00

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Московский городской суд увеличил почти в два раза размер ущерба, причиненного актером Леонидом Ярмольником по делу о ДТП с автомобилем Mercedes-Benz Федеральной службы охраны (ФСО) России.

"Суд определил изменить решение Хамовнического районного суда по гражданскому делу в части размера взысканных с Ярмольника в пользу ФСО денежных средств, - цитирует ТАСС пресс-службу суда. - И взыскать с Ярмольника в пользу ФСО в счет возмещения ущерба 833 432 рубля».

Кроме того, в пресс-службе добавили, что актер также должен будет заплатить госпошлину в размере 11 тысяч 534 рубля.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, что 30 апреля Хамовнический суд Москвы постановил, что актер Леонид Ярмольник должен заплатить компенсацию в 432 тысячи рублей ФСО за поврежденный в дорожно-транспортном происшествии автомобиль ведомства Mercedes Benz.

ИСТОЧНИК KP.RU