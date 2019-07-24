Советник Зеленского: президент Украины никогда не разменяет Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе обмена Крыма на урегулирование конфликта в Донбассе. Соответствующие заявление сделал советник украинского лидера по политическим вопросам Никита Потураев.
«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма в Донбасс и наоборот», - сказал он, добавив, что такой шаг «как это ни называй, это все равно было бы ошибкой» и «предательством граждан Украины, которые сохраняют украинские паспорта, как бы рискованно это ни было в Крыму».
Советник главы государства подчеркнул, что для Зеленского такой вариант «урегулирования» является неприемлемым. «Он просто человек совершенно другого типа. Он не воспринимает пыток, трусости, слабости. А это все – ровно об этом», – заключил политик.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru , Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны в Донбассе, но Никита Потураев сообщал, что украинский лидер не собирается отдавать приказ о наступлении и выразил мнение, что сейчас этого делать нельзя.
В свою очередь президент России Владимир Путин не раз заявлял, что вопрос Крыма «закрыт исторически».
ИСТОЧНИК KP.RU
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