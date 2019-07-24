В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара

СЕГОДНЯ 14:24 2019-07-24T14:24:45+03:00

Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в границах горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого погибли дети в результате пожара в палаточном лагере. Фото: Вячеслав РЕУТОВ

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Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в границах горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого в результате пожара в палаточном лагере погибли дети.

«Подписал распоряжение о введении режима ЧС в Солнечном районе, на территории туркомплекса «Холдоми», - написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в «Инстаграме». - Также должна быть приостановлена работа лагеря до снятия режима ЧС».

Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова сообщала, как ранее писал сайт kp.ru, что данный детский лагерь закроют.

Напомним, 23 июля в детском палаточном лагере в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Всего на территории находилось 189 детей. Жертвами трагедии стали четыре ребенка, еще 12 пострадали. В настоящее время задержаны четыре человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

ИСТОЧНИК KP.RU