В районе комплекса «Холдоми» начал действовать режим ЧС из-за гибели детей во время пожара
Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в границах горнолыжного комплекса "Холдоми", на территории которого в результате пожара в палаточном лагере погибли дети.
«Подписал распоряжение о введении режима ЧС в Солнечном районе, на территории туркомплекса «Холдоми», - написал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в «Инстаграме». - Также должна быть приостановлена работа лагеря до снятия режима ЧС».
Министр образования и науки Хабаровского края Алла Кузнецова сообщала, как ранее писал сайт kp.ru, что данный детский лагерь закроют.
Напомним, 23 июля в детском палаточном лагере в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Всего на территории находилось 189 детей. Жертвами трагедии стали четыре ребенка, еще 12 пострадали. В настоящее время задержаны четыре человека.
Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...
ИСТОЧНИК KP.RU