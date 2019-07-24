СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-24T14:36:57+03:00

Госдума увеличила для нуждающихся семей пособия на детей до 3-х лет до прожиточного минимума Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Принятый законопроект также позволит увеличить число семей, получающих такие пособия, за счет изменения критерия нуждаемости

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Государственная Дума на заседании в среду, 24 июля, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который увеличивает число семей, получающих пособия на первого и второго ребенка, за счет изменения критерия нуждаемости (с 1,5-кратной на двукратную величину прожиточного минимума в субъекте России).

Кроме того, данная правовая норма одновременно вводит для таких семей ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка от 1,5 до 3 лет в размере регионального прожиточного минимума на ребенка.

Отмечается, что данный законопроект позволит получать выплаты большему числу граждан России. Их смогут оформить также те семьи, чей доход ниже двукратной величины этого показателя для трудоспособного населения, передает ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU