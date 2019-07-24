Строительство Юго-Восточной хорды не затрагивает опасных экологических участков

СЕГОДНЯ 14:53 2019-07-24T14:58:04+03:00

Поверхностные и глубинные исследования на территории будущей стройки не выявили превышения радиационного фона Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Директор «Управление дорожно-мостового строительства» Василий Десятков 24 июля выступил с заявлением, что территория строительства Юго-Восточной хорды не затронет очагов со сложным экологическим фоном. Новая строительная площадка располагается на расстоянии более 200 метров от ближайшей зоны со сложной экологической обстановкой.

«Поверхностные и глубинные исследования на территории будущей стройки не выявили превышения радиационного фона. Территория берега Москва-реки, где фиксируется превышение допустимого радиационного фона, в зону строки не входит», - заявил глава ведомства.

Десятков также отметил, что в план строительных работ входит возведение только двух опор моста.

«Юго-Восточная хорда пройдет в зоне уже существующего участка железной дороги, вне зоны воздействия завода полиметаллов» - пояснил он и добавил, что до начала строительства проект Юго-Восточной хорды пройдет обязательную процедуру государственной экспертизы, по результатам которой в него при необходимости будут внесены корректировки.

«Строительство на объекте начнется только после прохождения всех процедур», - подытожил свое заявление отвечающий за новый объект. К слову, территория со сложной экологической обстановкой постоянно находится на контроле у специалистов ФГУП «Радон». Здесь организован постоянный мониторинг экологического фона.

Напомним, проект развития улично-дорожной сети в районе «Московского завода полиметаллов» предусматривает строительство участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в створе улиц Каспийская и Шоссейная.

Это необходимо для улучшения транспортных связей территорий Юго-Западного, Южного и Юго-Восточного округов Москвы и для снижения транспортной нагрузки на Третье транспортное кольцо и основные магистрали этих округов: Рязанский и Волгоградский проспекты, Люблинскую и Липецкую улицы, Каширское и Варшавское шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU