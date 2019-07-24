Российским туристам упростили въезд на Мальдивы

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-24T15:15:12+03:00

Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас россиянам для безвизового въезда доступны 116 стран мира

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Список стран с безвизовым для России режимом пополнится солнечным раем. Завтра, 25 июля, в силу вступает соглашение между правительствами Мальдивской республики и России о взаимной отмене визовых требований. Договор об этом был подписано месяц назад.

Теперь для полета к жаркому экваториальному климату необходимо иметь при себе только действительный общегражданский заграничный паспорт, либо дипломатический или служебный паспорт.

Также разрешается въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию страны в течение установленного периода со дня въезда.

Однако, если целью вашего посещения Мальдив является трудовая деятельность, учеба или постоянное проживание, то посещение посольства становится необходимым пунктом - в этом случае потребуется виза. Ранее граждане России могли находиться на Мальдивах без визы в течение месяца.

Сообщение о вступлении в силу заключенного между правительствами стран договора опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Как ранее заявлял глава МИД Сергей Лавров, новый договор будет способствовать и увеличению туристического потока, и развитию контактов между деловыми кругами и по другим линиям.

ИСТОЧНИК KP.RU