2019-07-24T15:05:35+03:00
Политика

Постпред России при ЕС назвал условия улучшения отношений с Европой

Владимир Чижов считает, что отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда ЕС накопит "критическую массу политической воли"
Марина ВЕНЦОВА
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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир ЧижовПостоянный представитель России при Евросоюзе Владимир ЧижовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что отношения между Москвой и Брюсселем улучшатся, когда ЕС накопит "критическую массу политической воли".

"Речь в этом плане идет о настрое той или иной страны-члена по поводу взаимодействия с Россией", - сказал он в интервью «Парламентской газете».

По мнению Чижова, отношения между сторонами "далеки от нормальных", но все же политический диалог продолжается. Он также уточнил, что предпосылки для улучшения российско-европейских отношений есть, однако неизвестно, сколько на это уйдет времени.

Кроме того, поспред РФ отметил, что проблемы в отношениях между Россией и ЕС наступили не в результате ситуации на Украине. Внутриукраинский кризис стал лишь катализатором проблем, которые накапливались до 2014 года.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал о том, что ЕС ввел санкции против Москвы в 2014 году из-за вхождения крымского полуострова в состав РФ. Позднее к ним добавились ограничительные меры, связанные с событиями в Донбассе, а также инцидентом с украинскими моряками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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